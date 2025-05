Non si può stare in silenzio davanti allo sterminio di Gaza Conte Schlein Fratoianni e Bonelli uniti | In piazza il 7 giugno

Il 7 giugno Roma ospiterà una manifestazione organizzata dai leader dei partiti di centrosinistra, tra cui Giuseppe Conte, Elly Schlein e Nicola Fratoianni, per esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza. L'incontro, previsto davanti a Montecitorio, sottolinea una ferma condanna allo sterminio in corso e invita i cittadini a unirsi in un corteo che partirà alle 14 per dare voce alle vittime.

I partiti di centrosinistra, guidati da Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno convocato fuori da Montecitorio i giornalisti per annunciare la manifestazione che si terrà il prossimo 7 giugno, a Roma, in sostegno della popolazione di Gaza. Il corteo partirà alle 14 e terminerà a piazza San Giovanni. “Noi le luci le abbiamo già accese da tempo, le abbiamo accese anche in Parlamento, le abbiamo accese in varie iniziative – dice il leader M5s Giuseppe Conte – Abbiamo una mozione unitaria che sarà la base anche di questa iniziativa. Perché tutti possano richiamare l’attenzione anche internazionale su quello che sta succedendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non si può stare in silenzio davanti allo sterminio di Gaza”. Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli uniti: “In piazza il 7 giugno”

