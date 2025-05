Non risponde da giorni il fratello lo trova morto in casa | da chiarire le cause disposta l’autopsia

Stefano Rossi, 43 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a L'Aquila dal fratello Luca, preoccupato per la mancanza di contatti negli ultimi giorni. Le circostanze della morte rimangono oscure, e per fare chiarezza è stata ordinata un'autopsia. Le indagini sono in corso per comprendere le cause del decesso.

Stefano Rossi, 43enne, è stato trovato morto nella sua casa a L'Aquila: a fare la scoperta il fratello Luca, che, allarmato, aveva raggiunto l'abitazione. Da chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Non risponde da giorni, il fratello lo trova morto in casa: da chiarire le cause, disposta l’autopsia

Su questo argomento da altre fonti

Il giorno degli interrogatori sul delitto di Garlasco: Stasi risponde a tutte le domande, Sempio non si presenta. Il legale di Marco Poggi: «Convinto dell'estraneità di Andrea»; Spionaggio su Marcell Jacobs, Filippo Tortu non risponde ai pm; Delitto di Garlasco: Andrea Sempio non si presenta davanti ai pm, Alberto Stasi risponde a tutte le domande; Spionaggio su Marcell Jacobs, Filippo Tortu non risponde ai pm: il motivo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tagga Tuo Fratello/Sorella??