Non riesco più a distinguere tra te e il cielo In questo giorno io e la mamma abbiamo ricevuto un dono | Nicoletta Romanoff e il ricordo del fratello Enzo scomparso nel 1997

Il 26 maggio segna un momento di profonda riflessione per Nicoletta Romanoff, che ricorda il fratello Enzo Manfredi, scomparso nel 1997. Attraverso un toccante post sui social, l'attrice esprime il suo lutto e il legame eterno con lui, descrivendo il dolore di non riuscire più a distinguere tra la sua presenza e il cielo. Un omaggio che trascende il tempo e il ricordo.

Il 26 maggio non è una data come le altre per Nicoletta Romanoff. È il giorno in cui, nel 1997, perse suo fratello Enzo Manfredi, morto suicida a soli 21 anni. A distanza di 27 anni, l’attrice lo ha ricordato così sui social. “Non riesco più a distinguere tra te e il Cielo. Questo è il primo 26 maggio condiviso con tutte le persone che hanno letto il mio libro, imparando a conoscere mio fratello e la nostra storia. In questo giorno la mia mamma ed io abbiamo ricevuto un dono dal nostro cielo condiviso”, ha scritto in un post su Instagram, accompagnato da una foto in bianco e nero del fratello. “ Abbiamo attraversato la Porta Santa con tantissimi bambini in festa per questo Giubileo della Speranza! La Pietà di Michelangelo ci ha accolte manifestando tutta la Misericordia di Dio verso il dolore di una perdita così significativa... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it