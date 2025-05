Non ho nulla per invidiare Messi o Cristiano Ronaldo

In un'intervista telefonica esclusiva, Mario Balotelli esprime la sua visione sul calcio moderno e la sua carriera, sottolineando di non avere nulla da invidiare a leggende come Messi e Cristiano Ronaldo. Con il suo contratto a Genova in scadenza, Balotelli riflette sulla sua esperienza nella stagione attuale e sulla sua presenza ancora attiva nel mondo del calcio.

2025-05-27 09:17:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Mario Balotelli Mantieni attivo. Sebbene alcuni all’oscuro possano sembrare che si sia ritirato anni fa, L’attaccante italiano ha fatto parte di questa stagione di Genova . dove il contratto termina senza giocare dal 21 dicembre. “Ho preso la decisione sbagliata di scegliere questo tipo di club”, ammette. Ora, una volta il legame con il set genovese, Supermary punta alla MLS come prossima destinazione e rivendicare il suo talento. Il calciatore italiano ha giocato con la tensione superficiale dell’acqua e gli effetti della palla per eseguire tre “scatti” di crescente difficoltà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Non ho nulla per invidiare Messi o Cristiano Ronaldo”

