Non gradisce il controllo e va su tutte le furie | denunciato 34enne trovato in possesso di crack

Un 34enne di Canicattì è stato denunciato dopo essersi scagliato contro i poliziotti durante un controllo, deridendoli e insultandoli. Trovato in possesso di crack e segnalato alla prefettura come consumatore abituale di sostanze stupefacenti, l'uomo ha reagito in modo violento, affrontando le conseguenze legali del suo comportamento.

Non gradisce il controllo e dà in escandescenze, deridendo prima e insultando dopo i poliziotti. Ha 34 anni il canicattinese che è finito nei guai: segnalato alla prefettura quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti e denunciato, alla Procura della Repubblica, per resistenza e oltraggio...

