Non esiste Europa coesa senza i territori

L'Unione Europea si appresta a definire il proprio bilancio per il periodo 2028-2035, un tema cruciale che coinvolgerà attivamente i singoli Stati membri. In questo contesto, Alessio Mammi sottolinea l'importanza fondamentale dei territori per una Europa coesa, evidenziando come le scelte economiche e politiche debbano tener conto delle esigenze locali per garantire un futuro inclusivo e sostenibile.

Alessio Mammi*?Unione europea sta discutendo il proprio bilancio che interesserà i 7 anni compresi tra il 2028 e il 2035, e nei prossimi mesi il dibattito entrerà nel vivo con i singoli Stati membri. Secondo quanto annunciato la scorsa settimana, la presidente Ursula Von der Leyen ha proposto di accentrare tutte le risorse in unico fondo, facendo convergere in un unico calderone finanziario le risorse della Politica Agricola Comune e quelle stanziate per la Politica di Coesione Territoriale. E’ una prospettiva che ci preoccupa molto: in questo scenario, gli Stati membri avrebbero maggiore libertà di utilizzare e spostare le risorse europee in base a proprie decisioni prioritarie, dirottando le risorse inizialmente assegnate su altri obiettivi, in barba alle regioni e ai territori locali... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non esiste. Europa coesa senza i territori

