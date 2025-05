Non c’è pace per l’attivista Zorzini | un’altra richiesta di sorveglianza speciale ma il Tribunale la rigetta

Laura Zorzini, l'attivista animalista triestina, si trova nuovamente al centro dell'attenzione dopo una seconda richiesta di sorveglianza speciale, questa volta avanzata dalla Procura di Trieste. Tuttavia, il Tribunale ha nuovamente rigettato l'istanza, ripetendo l'esito dello scorso anno. La vicenda solleva interrogativi sulle misure di controllo nei confronti degli attivisti e sul loro diritto a esprimere liberamente le proprie opinioni.

Un’altra richiesta di sorveglianza speciale, la seconda in circa un anno, per l’attivista animalista triestina Laura Zorzini. Anche in questo caso l’istanza, stavolta avanzata dalla Procura di Trieste su impulso del carabinieri di Mantova, viene rigettata dal Tribunale, così come accaduto nel. 🔗 Leggi su Triesteprima.it