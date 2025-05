Non basta Perkovic Forlì cade nel finale Rimini è 2-0 | ora serve un’altra rimonta

In gara 2 al Flaminio, Forlì subisce una nuova sconfitta contro Rimini, che si impone 83-78 grazie alle prestazioni brillanti di Simioni e Tomassini. Nonostante i tentativi di rimonta, l'Unieuro sbaglia troppe occasioni, con triple aperte mancate che pesano sul risultato. Ora la squadra si trova nuovamente con le spalle al muro e dovrà affrontare una nuova sfida per continuare il cammino nei playoff.

Forlì cade anche in gara2 al Flaminio e così è ancora una volte con le spalle al muro. Rimini si impone 83-78, spuntandola nel finale grazie ai canestri di Simioni (18 punti) e Tomassini (21). L'Unieuro, invece, proprio sul più bello sbaglia triple aperte in serie. Perkovic il top scorer ospite con 23 punti, ora la serie si sposta a Forlì: venerdì alle 20 c'è gara3. Forlì spinge subito sull'acceleratore e trova la doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto: +13 con un break di 2-18 per il 18-31. Rimini ci mette brio e, catturando una dose importante di rimbalzi offensivi, aumenta la propria produttività offensiva, rispondendo agli avversari...