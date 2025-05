Non accetta la fine della loro relazione 39enne picchia e violenta l’ex compagna | arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Legnano, Milano, dopo aver aggredito violentemente la sua ex compagna di 50 anni. La brutalità dell'episodio è emersa dalla denuncia della vittima, che ha subito violenza sessuale e lesioni, segnando un tragico esempio di come la difficoltà nell'accettare la fine di una relazione possa sfociare in atti estremi e inaccettabili. Continua a leggere...

Un 39enne è stato arrestato a Legnano (Milano) per violenza sessuale e lesioni nei confronti dell'ex compagna. Avrebbe aggredito la 50enne perché non accettava la fine della loro relazione.

