Nola scoppia maxi rogo al Cis | coinvolti più capannoni

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito l'Interporto di Nola, interessando diversi capannoni. Le fiamme, visibili da lontano attraverso un'alta colonna di fumo nero, hanno richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco, che stanno operando per domare il rogo. La situazione è in rapida evoluzione e si attendono aggiornamenti sulle cause e sulle conseguenze di questo maxi rogo.

Tempo di lettura: 2 minuti Un incendio di grosse dimensioni è scoppiato nel Nolano. Secondo testimoni, il rogo sarebbe scoppiato nell'Interporto di Nola, all'interno di un capannone. Sul posto si sono portate alcune squadre dei Vigili del fuoco. Un'alta colonna di fumo nero è visibile a grande distanza. " È di pochi minuti fa la notizia che – commenta la consigliera regionale Maria Muscarà – un capannone a Nola ha preso fuoco e le fiamme e i fumi stanno naturalmente avvelenando l'aria nel Nolano e anche nelle città cittadine vicine. E proprio stamattina stavo leggendo il resoconto delle centraline per la qualità dell'aria è proprio San Vitaliano che a due passi di da Nola naturalmente aveva già cominciato a sforare abbondantemente i 35 giorni con un con un record di 42 giorni di sforamento per la presenza del PM10 e ancora non sono trascorsi neanche sei mesi dell'anno".

