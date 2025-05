No Tobacco Day 2025 il 30 maggio un convegno nella torre biologica

Il 30 maggio 2025, in occasione del No Tobacco Day promosso dall'Organizzazione mondiale della Sanità, si terrà un convegno presso la Torre Biologica dell'Università di Catania. Organizzato dal Centro di ricerca per la riduzione del danno da Fumo (Coehar), l'evento mira a sensibilizzare e informare il pubblico sulla cultura antifumo, presentando ricerche e strategie innovative per affrontare il problema del tabagismo.

In occasione del No Tobacco Day 2025 promosso dall'Organizzazione mondiale della Sanità, il Centro di ricerca per la riduzione del danno da Fumo (Coehar) dell'Università di Catania promuove una mattinata di sensibilizzazione e informazione scientifica sulla cultura antifumo.

