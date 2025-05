No al muro lungo la ferrovia | occorre realizzare una sopraelevata

Un gruppo di architetti di Montecatini si oppone alla costruzione di un muro lungo la ferrovia, proponendo invece una sopraelevata. In vista della possibile chiusura dei passaggi a livello nel 2024, questa iniziativa mira a garantire la sicurezza e l'accessibilità, mantenendo al contempo l'estetica e la funzionalità della città.

No al muro sulla ferrovia nel tratto di Montecatini, sì alla sopraelevata. È questo il senso di un articolato intervento di un gruppo di architetti montecatinesi: "Nel corso del 2024, come professionisti e cittadini, in relazione alle notizie relative alla volontà di chiusura dei passaggi a livello cittadini da parte di RFI, ci siamo incontrati e confrontati sul futuro raddoppio Firenze-Viareggio nel tratto montecatinese – affermano –. Siamo fortemente preoccupati per gli effetti che tale opera potrebbe determinare sulla città se il progetto, che sembra sia in fase di predisposizione, sarà caratterizzato dalla mancanza di attenzione ai luoghi e al territorio come già, purtroppo, avvenuto per i tratti di attraversamento dei comuni di Serravalle e Pieve a Nievole su cui non possiamo che esprimere disappunto e tentare di evitare un 'domani' simile"...