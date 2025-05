Niente volo | quasi un giorno di ritardo senza motivo odissea per i viaggiatori toscani

Il volo BA607 della British Airways, atteso a Londra martedì 27 maggio, ha subito un ritardo di quasi 15 ore, sbarcando solo mercoledì 28. L’odissea vissuta dai passeggeri toscani ha generato malumori e disagi, sollevando interrogativi sulle cause di un disservizio tanto prolungato e senza spiegazioni apparenti.

Pisa, 28 maggio 2025 – Avrebbero dovuto raggiungere Londra la sera di martedì 27 maggio, ma il volo BA607 della British Airways è decollato soltanto alle 12 di oggi, mercoledì 28 maggio, con un ritardo di quasi 15 ore rispetto all'orario previsto. Un disservizio che ha causato disagi ai passeggeri in partenza dall'aeroporto di Pisa, molti dei quali toscani, diretti a Londra per motivi di lavoro, salute o turismo. Il volo, che inizialmente sarebbe dovuto atterrare alle 19.15 a Pisa, per poi ripartire alle 20 per la capitale inglese, è invece arrivato solo alle 22 nello scalo toscano e non è perciò più partito.

