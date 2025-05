Niente obiettori di coscienza negli ospedali siciliani | le nuove regole

La Regione Sicilia ha introdotto una normativa rivoluzionaria per il sistema sanitario, stabilendo che gli ospedali pubblici devono assumere esclusivamente medici non obiettori di coscienza. Questo provvedimento, inserito nel disegno di legge “Norme in materia di sanità ” approvato il 27 maggio 2025, segna un passo significativo verso l'accesso universale a servizi medici, affrontando la questione degli obiettori nel contesto delle strutture sanitarie isolane.

La Regione Sicilia ha approvato una norma che impone agli ospedali pubblici dell’isola di assumere esclusivamente medici non obiettori di coscienza. Il provvedimento è incluso nel disegno di legge regionale “Norme in materia di sanità ”, approvato il 27 maggio 2025 con 27 voti favorevoli e 21 contrari. A differenza di quanto avviene in altre regioni italiane, dove il problema viene gestito con soluzioni provvisorie, in Sicilia si è scelto di agire direttamente sulle assunzioni, prevedendo concorsi riservati e l’ obbligo di sostituire i medici non piĂą disponibili. Il vincolo riguarda esclusivamente il personale che si dichiara disposto a eseguire Ivg, senza possibilitĂ per gli obiettori di essere destinati a quei reparti... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Niente obiettori di coscienza negli ospedali siciliani: le nuove regole

Se ne parla anche su altri siti

Aborto, approvata all'Ars la norma che obbliga gli ospedali ad assumere medici non obiettori; Safina (PD): “Svolta storica per il diritto all’aborto delle donne in Sicilia”. L’ARS approva l’articolo 3 del Ddl 738; Marsala Live; L’Ars approva norma storica: obbligo di assumere medici non obiettori negli ospedali pubblici. 🔗Cosa riportano altre fonti

La Sicilia obbligherà gli ospedali pubblici ad assumere medici non obiettori di coscienza - L’Assemblea regionale siciliana ha introdotto una legge in materia di sanità che, tra le altre cose, prevede l’obbligo per gli ospedali pubblici di assumere medici e altro personale non obiettore di c ... 🔗Scrive ilpost.it

Sanità siciliana, nuove assunzioni per garantire il diritto all’aborto: solo medici non obiettori - La norma prevede la creazione di concorsi riservati a medici non obiettori, così da assicurare la disponibilità continua di professionisti disposti a praticare l’IVG. Si tratta di una misura concreta, ... 🔗Segnala marsalalive.it

La Sicilia assume solo medici "abortisti", l'idea diventa legge col voto segreto, cresce il budget per i disabili psichici - Via libera in Sicilia al disegno di legge stralcio riguardante la sanità. Non senza qualche tensione passano anche le norme che in Sicilia istituiscono l’obbligo di assumere medici non obiettori di co ... 🔗Lo riporta informazione.it

Aborto, l'appello a Schillaci: Limitare gli effetti dell'obiezione di coscienza