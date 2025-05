Niente Fiorello arriva lui | spunta il nome a sorpresa per la conduzione di Domenica In

Dopo anni di successi alla guida di Domenica In, Mara Venier potrebbe cedere il timone a un volto inaspettato. Con l'assenza di Fiorello, i corridoi Rai vibrano di cambiamenti e il nome del nuovo conduttore emerge come una sorpresa. Scopriamo insieme chi potrebbe prendere il suo posto e quali novità attendono il pubblico nella prossima stagione.

News TV. “Niente Fiorello, arriva lui”: spunta il nome a sorpresa per la conduzione di Domenica In. C’è aria di rivoluzione nei corridoi Rai, e questa volta non è solo un modo di dire. Dopo anni di dominio incontrastato di Mara Venier, la regina della domenica è pronta a lasciare spazio — forse — a un nuovo assetto. Ma attenzione: non è il solito toto-conduttore. Se finora si erano fatti i nomi di Fiorello e Alberto Matano, ora è un altro volto noto della televisione a far tremare le poltrone di Domenica In. Un’indiscrezione che sta già facendo discutere e che potrebbe riscrivere le regole di un programma cult. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Niente Fiorello, arriva lui”: spunta il nome a sorpresa per la conduzione di Domenica In

