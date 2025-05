Niente chimica Tigli difesi dagli insetti

Un'innovativa strategia ecologica sta emergendo a Merate per proteggere i tigli dagli afidi senza l'uso di sostanze chimiche. Il sindaco Mattina Salvioni e i manager di Sil adottano armi biologiche naturali per combattere l'infestazione e prevenire la melata, una sostanza appiccicosa che danneggia l'ambiente circostante. Scopri come questa iniziativa potrebbe rivoluzionare la gestione delle piante e contribuire a un futuro più sostenibile.

Armi biologiche, naturali, senza ricorrere alla chimica, nella guerra contro gli afidi che infestano i tigli e contro la melata, una sorta di resina liquida e appiccicosa che gocciola al suolo dalle foglie di tiglio, imbrattanso ogni cosa. Il sindaco di Merate, Mattina Salvioni, con i manager di Silea, recluta gli insetti contro gli afidi che invadono i tigli del centro storico, che, oltre a portare alla lunga alla possibile morte delle piante, molte delle quali quasi secolari, producono la cosiddetta melata. La controffensiva comincia venerdì. Il campo di battaglia sarà piazza Giulio Prinetti, di fronte al castello simbolo della città , e l'annessa via Antonio Baslini...

