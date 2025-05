Nicolò Zaniolo la Roma accusa | Ha urinato nello spogliatoio

Il caso Zaniolo continua a suscitare polemiche. La Roma, dopo un'indagine approfondita, ha rivelato nuovi dettagli sull'episodio controverso che ha visto coinvolto l'attaccante della Fiorentina e alcuni giovani del vivaio giallorosso. L'incidente, avvenuto al Viola Park dopo la semifinale playoff di Primavera 1, ha portato a accuse choc nei confronti di Zaniolo, sollevando interrogativi sul comportamento dell'atleta.

Il caso Zaniolo non è finito. A seguito di un'approfondita indagine sui fatti" la Roma aggiunge dettagli al 'fattaccio' tra l'attaccante della Fiorentina e alcuni ragazzi del vivaio giallorosso, al Viola Park, dopo la semifinale playoff di Primavera 1 tra Gigliati e Giallorossi. "Nicolò Zaniolo ha fatto irruzione illegalmente nell'area degli spogliatoi della Roma, accompagnato da un conoscente, nonostante fosse privo di accredito", si legge in una nuova nota pubblicata in serata dalla società' giallorossa che, citando alcuni testimoni, riferisce di uno Zaniolo apparso "visibilmente alterato". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42758730 Sempre secondo questa ricostruzione, l'attaccante della Fiorentina avrebbe " urinato nelle strutture riservate alla Roma, provocato i giocatori e, senza alcuno scambio verbale, ha colpito fisicamente Mattia Almaviva e ha spinto con violenza Marco Litti contro una panchina"... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Nicolò Zaniolo, la Roma accusa: "Ha urinato nello spogliatoio"

