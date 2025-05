Nicolò Zaniolo coinvolto in rissa al Viola Park | scuse e inchiesta Figc

Nicolò Zaniolo è nuovamente al centro delle cronache, dopo essere stato coinvolto in una rissa al Viola Park. Il suo ritorno a Firenze, che segnava un ritorno alle origini dopo aver iniziato nel vivace settore giovanile della Fiorentina, ha riacceso discussioni sul suo comportamento impulsivo. Ora, l'ex giovane talento si scusa e dovrà affrontare un'inchiesta avviata dalla FIGC.

Quando a gennaio era tornato a Firenze, chiudendo un cerchio che per lui era iniziato da bambino nel settore giovanile viola, si era perfino schermito nel sentirsi abbinare di nuovo all'appellativo di "testa calda", in riferimento ad alcuni comportamenti sopra le righe che hanno contraddistinto la sua carriera (dai ritardi in Under-21 per giocare alla play allo strappo col mondo romanista dopo la vittoria della Conference): "Queste sono cose che avete detto voi di me: ovunque sono stato mi sono sempre lasciato bene". Non immaginava, però, Nicolò Zaniolo che la sua seconda avventura in riva all'Arno, oltre che deludente sul piano sportivo, si sarebbe chiusa con la rissa andata in scena lunedì al Viola Park con conseguente accusa da parte della Roma di aver aggredito due giocatori della Primavera: sull'episodio ha peraltro scelto di aprire un'inchiesta la Procura della Figc...