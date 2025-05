Nico Stallone torna al Monticelli Calcio | ufficiale il suo ritorno come allenatore

Nico Stallone torna a casa: è ufficiale il suo ritorno come allenatore del Monticelli Calcio. Dopo l'addio di Emanuele Padella, il club ha scelto di affidare nuovamente le chiavi della panchina a Stallone, che riparte dopo un’infelice esperienza alla Sangiorgese. Una nuova sfida attende il mister, pronto a guidare la squadra verso nuovi successi.

Nico Stallone torna a casa e torna ad essere ufficialmente l’allenatore del Monticelli Calcio. Come anticipato dal Carlino nei giorni scorsi, dopo l’addio a mister Emanuele Padella è arrivata l’ufficialità della notizia. Mister Stallone riparte dopo l’amaro epilogo dell’avventura alla Sangiorgese dove ha provato a compiere un autentico miracolo sportivo in condizioni molto complesse, non riuscendo ad evitare la retrocessione. L’assessore allo sport ed ex difensore dell’Ascoli Calcio, però, non riesce davvero a stare lontano dai campi di calcio e ha quindi accettato la proposta del presidente del Monticelli, Francesco Castelli, e tornerà a sedersi sulla panchina del campo ‘Don Mauro Bartolini’... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nico Stallone torna al Monticelli Calcio: ufficiale il suo ritorno come allenatore

