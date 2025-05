Nick Mason’s Saucerful of Secrets | disponibile la versione live di Echoes

Nick Mason’s Saucerful of Secrets presenta una nuova versione live di "Echoes", l'iconico brano dei Pink Floyd. Mixata in ATMOS da Steven Wilson, questa performance eccezionale è stata registrata durante il concerto del 1° agosto 2023. Scopriamo insieme i dettagli di questo emozionante evento musicale, immortalato dalla talentuosa fotografa Jill Furmanovsky.

foto di Jill Furmanovsky LONDRA – Disponibile la versione live di “Echoes”, l’iconico brano dei Pink Floyd, suonato dal supergruppo Nick Mason’s Saucerful of Secrets. Mixata in ATMOS da Steven Wilson, la versione live del brano è stata registrata durante il concerto della superband del 1° agosto 2024 alla Centennial Hall di Francoforte, in Germania, e inizialmente era stata pubblicata esclusivamente su vinile in occasione del Record Store Day. Quando la band (composta da Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Dom Beken e Lee Harris) è stata fondata, lo ha fatto con la mission di suonare e celebrare la musica degli esordi dei Pink Floyd. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Nick Mason’s Saucerful of Secrets: disponibile la versione live di “Echoes”

