New York incendio all' Hilton Hotel

Un incendio è divampato all'Hilton Hotel di Midtown Manhattan, tra la 53ma Street e la Sixth Avenue, con fumi densi provenienti dal settimo piano. Questo evento riporta alla mente il tragico omicidio di un CEO di una nota compagnia assicurativa avvenuto nella stessa area l'anno precedente. Le autorità stanno attualmente gestendo la situazione e investigando sull'origine del rogo.

1.27 Un incendio è scoppiato all'Hilton Hotel di Midtown Manhattan, tra la 53ma Street e la Sixth Avenue. Il fumo denso si è alzato dal settimo settimo piano. L'hotel si trova nella stessa area dove l'anno scorso, vicino all'ingresso, venne ucciso un Ceo di una corporation americana delle assicurazioni sanitarie. Non sono stati segnalati feriti, ma i funzionari della polizia di New York, citati dalla stampa locale, hanno riferito che la situazione è ancora in evoluzione... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

New York, incendio alla Trump Tower: "Un morto" - Un incendio si è sviluppato al cinquantesimo piano della Trump Tower di New York, l'icononico grattacielo di proprietà del presidente degli Stati Uniti e suo quartier generale. Donald Trump in quel ... 🔗Scrive today.it

New York, incendio a Manhattan: le immagini dall’alto - A New York, un incendio di sterpaglie è scoppiato in un parco all’estremità settentrionale di Manhattan: il fumo era visibile in tutta la Grande Mela. I vigili del fuoco della città hanno ... 🔗Come scrive lapresse.it

Raw: One Dead in NYC Building Fire