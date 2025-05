New Orleans detenuti evasi dal carcere | due arrestati dopo un inseguimento

Tre dei dieci detenuti evasi da una prigione di New Orleans sono stati catturati dalle autorità statunitensi dopo un inseguimento. La polizia della Louisiana ha riportato che uno degli evasi è stato arrestato a Baton Rouge, mentre altri due sono stati bloccati nella contea di Walker, in Texas. Le indagini proseguono per reperire gli altri fuggitivi, mentre le telecamere a bordo delle pattuglie hanno giocato un ruolo cruciale nelle operazioni di cattura.

Le autorità statunitensi hanno catturato tre dei dieci detenuti evasi da una prigione di New Orleans. La polizia di Stato della Louisiana ha dichiarato lunedì che uno degli uomini è stato arrestato a Baton Rouge e altri due sono stati fermati nella contea di Walker, in Texas. Le telecamere a bordo delle pattuglie e le bodycam indossate dagli agenti mostrano l’inseguimento in auto e il successivo arresto di Leo Tate e Jermaine Donald, fuggiti venerdì 16 maggio dall’Orleans Justice Center insieme ad altri otto uomini. Le autorità hanno setacciato la zona di New Orleans alla ricerca dei fuggitivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - New Orleans, detenuti evasi dal carcere: due arrestati dopo un inseguimento

Dramatic bodycam shows takedown of escaped New Orleans inmates after high-speed Texas chase