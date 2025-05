Netanyahu è indifendibile ma il governo continua a voltarsi dall’altra parte sui massacri israeliani a Gaza

Nonostante le gravi accuse e le evidenti responsabilità di Netanyahu, il governo italiano appare ancora sordo di fronte ai massacri a Gaza, confermando ambiguità e silenzi rischiosi. In un contesto di crescente tensione, le parole di Tajani non sono riuscite a rassicurare le opposizioni, che chiedono decisioni più ferme e chiare.

Su Israele e la strage infinita in corso a Gaza il governo Meloni conferma tutte le sue ambiguità. Il ministro degli Esteri e vicepremier di Forza Italia, Antonio Tajani, ha tenuto un’informativa nei due rami del Parlamento senza convincere le opposizioni che accusano il governo non solo di inerzia diplomatica, ma di collaborazione attiva, attraverso accordi commerciali e forniture militari, col governo israeliano guidato da Netanyahu. Tajani ha espresso dolore per la crisi umanitaria in corso, condannando la sproporzione della risposta militare israeliana e invocando il cessate il fuoco. Ma nello stesso tempo ha riaffermato il diritto di Israele a difendersi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Netanyahu è indifendibile ma il governo continua a voltarsi dall’altra parte sui massacri israeliani a Gaza

Parla Ascari (M5S), in partenza per la Striscia: “Governo italiano spettatore silente del genocidio di Gaza” - Stefania Ascari del M5S guida una delegazione di deputati in partenza per Rafah, per cercare di entrare nella Striscia di Gaza. 🔗continua a leggere

