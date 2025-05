Netanyahu conferma l' uccisione del leader di Hamas Mohammed Sinwar

In un intervento alla Knesset, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato l'uccisione di Mohammed Sinwar, leader di Hamas, avvenuta in un raid aereo nei pressi dell'Ospedale europeo nella Striscia di Gaza. Questo evento segna un'importante escalation nel conflitto israelo-palestinese, suscitando reazioni e preoccupazioni a livello internazionale.

Roma, 28 mag. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato oggi, parlando alla Knesset, che Israele ha assassinato il leader di Hamas a Gaza, Mohammed Sinwar, in un raid aereo israeliano nei pressi dell'Ospedale europeo nella parte meridionale della Striscia, all'inizio di questo mese. "In 600 giorni di guerra di rinascita, abbiamo davvero cambiato il volto del Medio Oriente - ha detto il premier israeliano - Abbiamo cacciato i terroristi dal nostro territorio, siamo entrati con la forza nella Striscia di Gaza, eliminato decine di migliaia di terroristi, eliminato Mohammed Deif, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar e Mohammed Sinwar. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu conferma l'uccisione del leader di Hamas, Mohammed Sinwar

