Netanyahu alla Knesset | eliminato Sinwar

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato alla Knesset l'eliminazione di Mohammed Sinwar, leader di Hamas nella Striscia di Gaza, durante un attacco nei pressi dell'Ospedale europeo. Questo evento segna un importante sviluppo nel conflitto israelo-palestinese, mentre Netanyahu ha colto l'occasione per criticare ulteriormente le posizioni avversarie.

16.30 Il premier israeliano Netanyahu ha confermato, in un discorso alla Knesset, che Israele ha eliminato il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Mohammed Sinwar, fratello minore di Yahya. Ha spiegato che √® stato ucciso in un attacco nei pressi dell'Ospedale europeo. Netanyahu ha poi attaccato i membri dell'opposizione: "Avete parlato di zero successi. Vivete sulla terra o su un altro pianeta? Vorrei dirvi quello che molti israeliani sanno. Nelle guerre israeliane non ci sono mai stati cos√¨ tanti successi e su cos√¨ tanti fronti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it