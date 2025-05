Netanyahu | Abbiamo eliminato Muhammed Sinwar

Nell'ultimo dibattito alla Knesset, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l'eliminazione di Muhammed Sinwar, un'importante figura militante. Questa dichiarazione arriva mentre l'opposizione chiede la sua partecipazione al confronto, segnando un momento significativo nella tumultuosa situazione politica e militare di Israele. Finora, l'eliminazione era rimasta non ufficialmente confermata, rendendo l'annuncio ancor più rilevante.

«Abbiamo eliminato Muhammed Sinwar ». Lo ha annunciato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante un dibattito alla Knesset, in corso dopo che l’opposizione ha ottenuto 40 firme per chiedere la partecipazione del primo ministro. Finora Israele non aveva dichiarato ufficialmente che quello rinvenuto a metà maggio in un tunnel a Khan Younis, nei pressi dell’ospedale europeo bombardato ripetutamente dall’Idf pochi giorni prima, fosse effettivamente il corpo di Muhammed Sinwar, leader de facto di Hamas dalla morte del fratello Yahya ucciso a ottobre del 2024. Articolo completo: Netanyahu: «Abbiamo eliminato Muhammed Sinwar» dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Netanyahu: «Abbiamo eliminato Muhammed Sinwar»

