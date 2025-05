Nestlé ottiene 60 mln € di aiuti di Stato per costruzione impianto pet food FFP | Assurdo frutto di lobby e influenza politica

Nestlé ha ottenuto 60 milioni di euro in aiuti di Stato per la costruzione di un impianto di pet food, parte di un investimento totale di 472 milioni. Questa decisione ha sollevato polemiche, con Food For Profit che denuncia l'influenza delle lobby e della politica sulla Commissione europea. L'articolo esplora le implicazioni di questo sostegno economico e le reazioni di indignazione da parte degli oppositori.

Il nuovo impianto sarà parte di un investimento complessivo da 472 milioni di euro. Food For Profit replica indignata alla decisione della Commissione europea La Commissione europea ha dato il via libera a una misura di "aiuto di Stato" pari a 60 milioni di euro a favore di Nestlé Italiana S...

