Nesti | Botta e risposta Barella-Chiffi? Giusto non punire!

Nel suo intervento a Radio Sportiva, Carlo Nesti analizza il controverso confronto tra Nicolò Barella e l'arbitro Chiffi, in seguito al rigore contestato durante Inter-Lazio. Nesti esprime dubbi sull'efficacia del dialogo in diretta per chiarire le decisioni arbitrali, sollevando interrogativi sul giusto trattamento dei giocatori in situazioni di tensione. Il suo punto di vista stimola una riflessione su giustizia e comunicazione nel calcio.

Carlo Nesti, ospite a Radio Sportiva, è tornato a parlare del dialogo tra Nicolò Barella e l’arbitro Chiffi a seguito del rigore dubbio assegnato contro i nerazzurri dal direttore di gara in Inter-Lazio. L’opinionista è scettico sull’introduzione della spiegazione in diretta sulle decisioni prese dal Var. CONFRONTO – Carlo Nesti, in diretta a Radio Sportiva, torna sul confronto avuto in Inter-Lazio tra Barella e l’arbitro Chiffi al momento del rigore assegnato ai biancocelesti. Per Nesti il direttore di gara ha saputo gestire bene la pressione: « Sicuramente ci sono state situazioni analoghe anche in passato... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Nesti: «Botta e risposta Barella-Chiffi? Giusto non punire!»

