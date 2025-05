Nessuna ha i capelli più ricci e crespi di Deva Cassel a Roma per Dior

Deva Cassel, figlia d'arte di Monica Bellucci e Vincent Cassel, incarna con eleganza il fascino mediterraneo a Roma per Dior. I suoi capelli ricci e crespi, autentico simbolo di bellezza italiana, la distinguono nel panorama della moda. Scopri come Deva riesce a valorizzare il suo crespo in ogni occasione, rendendolo un elemento distintivo del suo stile unico e inconfondibile.

Nessuna sa indossare il crespo come lei. Nessuna è Deva Cassel. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, sorella di Leonie (che ha compiuto 15 anni pochi giorni fa .), ha sempre mostrato una chioma mossa, tipicamente mediterranea. Tipicamente italiana. In varie occasioni, anche con l’aiuto di John Nolle t, uno dei suoi hairstylist di fiducia, ha mostrato come i capelli mossi e selvaggi e crespi sappiano essere molto affascinanti. E contemporanei. Ma la sua chioma torna a far notizia, a Roma in occasione della sfilata Dior Cruise 2026 a Villa Torlonia. Con ricci che sono ancora più ricci e più gonfi e un crespo spontaneo che non fa fatica ad apparire. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Nessuna ha i capelli più ricci (e crespi) di Deva Cassel, a Roma per Dior

Le notizie più recenti da fonti esterne

Uomini e Donne, ricordate la dama Catia Franchi? Eccola oggi, cosa fa e com’è; La storia di Djokovic che dà un assegno al bidello di 79 anni è inventata. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Star