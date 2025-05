Nemorense grosso pino si schianta a terra e abbatte la cancellata di un parco

Mercoledì 28 maggio, un grosso pino è crollato sull'ingresso del parco Virgiliano al Nemorense, demolendo la cancellata. Fortunatamente, l'incidente non ha causato feriti, ma ha suscitato preoccupazione tra i frequentatori del parco, amatissimo per le sue aree verdi e i panorami. L'evento mette in luce la vulnerabilità degli alberi in contesti urbani e l'importanza della sicurezza nei luoghi pubblici.

