Nell' hub iniziativa per il referendum dell' 8 e 9 giugno | ' Quell' odor di zolfo tra le genti del Borello'

Il 30 maggio, alle 17:30, l’hub-biblioteca di Borello ospiterà l'incontro "Quell'odor di zolfo tra le genti del Borello", un'iniziativa del comitato referendario in vista del referendum dell'8 e 9 giugno 2025. Questo dibattito offre un'opportunità per approfondire temi rilevanti e coinvolgere la comunità in discussioni significative. Un invito a partecipare e a far sentire la propria voce.

