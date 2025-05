Nelle case devastate dall’esplosione | Un bagliore poi sono stato travolto Nostra madre viva per miracolo era appena tornata dalle ferie

In un drammatico racconto di sopravvivenza, il proprietario di una casa a Bagnatica descrive l'orribile momento dell'esplosione che ha devastato la sua abitazione. Un bagliore intenso ha preceduto l'onda d'urto che lo ha travolto, mentre sua madre, tornata dalle ferie, è miracolosamente scampata alla tragedia. La sua testimonianza offre uno sguardo ravvicinato sugli attimi di terrore e confusione che hanno segnato quel giorno.

Bagnatica. Prima dell’esplosione, ha visto un bagliore intenso propagarsi davanti ai suoi occhi. Quando l’onda d’urto lo ha travolto, ha detto di non averci capito più nulla. E, soprattutto, di non sapere il perché dell’accaduto. È la testimonianza del proprietario dell’abitazione al civico 7 di via Isolabella, raccolta dal vicesindaco Federico Colleoni durante una telefonata per sincerarsi delle sue condizioni. Alle 6.26 di martedì 27 maggio una fuga di gas ha distrutto l’abitazione che ospita la sua famiglia. P.C., elettricista di 49 anni, è stato portato all’ospedale di Seriate in codice giallo, insieme al figlio 17enne... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nelle case devastate dall’esplosione: “Un bagliore, poi sono stato travolto”. “Nostra madre viva per miracolo, era appena tornata dalle ferie”

