Nella chiesa di San Pio X l' ultimo saluto ad Alessandro Tocco il giovane cuoco morto a Ibiza

Nella chiesa di San Pio X, amici e familiari si sono riuniti per dare l'ultimo saluto ad Alessandro Tocco, il giovane cuoco di 29 anni di Chieti deceduto tragicamente a Ibiza. La sua scomparsa, avvenuta il 19 maggio a causa di un malore, ha lasciato un profondo dolore nella comunità, che si è unita in una santa messa in suo onore per ricordarlo e celebrarne la vita.

