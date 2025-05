Nella casa disabitata la ' centrale' dello spaccio | arrestato 34enne trovato con droga e pistola

Un 34enne è stato arrestato dai carabinieri a Bitonto mentre si trovava in una casa disabitata, utilizzata come base per lo spaccio di droga. Durante l'intervento, gli agenti hanno trovato numerose dosi di sostanze stupefacenti e una pistola, evidenziando un significativo rischio per la sicurezza pubblica. L'operazione sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di droga nella zona.

Trovato in possesso di numerose dosi di droga e di una pistola. Un 34enne è stato arrestato nella serata di ieri dai carabinieri a Bitonto. L'uomo è stato sorpreso all'interno di un'abitazione in stato di abbandono situata nel centro storico, adibita a 'base logistica' per l'attività di...

