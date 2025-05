Nel nome di Pasinato Padova abbraccia gli Azzurri del volley

Nel nome di Michele Pasinato, Padova si prepara ad accogliere gli azzurri del volley. Sabato prossimo, la città sarà protagonista del Bper Test Match Italia-Iran, in programma il 31 maggio alla Kioene Arena. La conferenza stampa di presentazione ha celebrato non solo la competizione, ma anche il legame profondo tra lo sport e i suoi campioni, rendendo omaggio a una figura amata e significativa per il volley.

