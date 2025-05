nel memorial colzi brilla il vaiano bike

Nel Memorial Colzi, la Vaiano Bike si è distinta con oltre 100 giovanissimi ciclisti, dai 7 ai 12 anni, che hanno animato la nona edizione dell'evento. Svoltosi sul circuito di Paperino, il Memorial Fabrizio Colzi celebra l'impegno di un imprenditore appassionato di ciclismo e sponsor di talenti locali, unendo sport e spirito di comunità in una giornata indimenticabile.

Oltre 100 giovanissimi del pedale dai 7 ai 12 anni hanno dato vita sul circuito di Paperino alla nona edizione del Memorial Fabrizio Colzi, imprenditore che amava il ciclismo e del quale era sponsor con la sua azienda pratese sia a livello dilettanti che giovanile. La manifestazione è stata organizzata dalla Asd Zhiraf di Comeana (presidente di giuria il pratese Andrea Goti), mentre il circuito lungo il quale si è tenuta la manifestazione, era lungo circa 700 metri con partenza ed arrivo in via Como. Tra le società presenti in bella evidenza quella pratese del Vaiano Bike, con le vittorie ottenute da Damiano Borri (10 anni) e dalla undicenne Matilde Mannelli... 🔗 Leggi su Lanazione.it