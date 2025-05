Nel cortile d' onore di Palazzo Ducale il concerto per la Festa della Repubblica

Il due giugno, il cortile d'onore dell'Accademia Militare di Modena ospiterà il tradizionale concerto per la Festa della Repubblica. A partire dalle 21, la Banda Cittadina Andrea Ferri si esibirà insieme alle cori Evaristo Pancaldi di Modena e Beata Vergine Assunta di Casinalbo, offrendo un momento di grande musicalità e celebrazione della nostra identità nazionale.

Torna il due giugno alle 21 il tradizionale concerto della Festa della Repubblica nel suggestivo cortile d'onore dell'Accademia Militare di Modena. Il concerto vedrà protagonisti la Banda Cittadina Andrea Ferri insieme alle corali Evaristo Pancaldi di Modena, Beata Vergine Assunta di Casinalbo e... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Nel cortile d'onore di Palazzo Ducale il concerto per la Festa della Repubblica

Altre fonti ne stanno dando notizia

Masaniello in scena al Cortile d’Onore di Palazzo Reale Napoli; “Masaniello” in scena nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale; Spettacolo MASANIELLO; Un’estate di belcanto e sinfonia a Torino: a luglio i concerti della meglio gioventù. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

2 Giugno a Milano, visite a Palazzo Marino e concerti per la Festa della Repubblica. - Festa della Repubblica 2025 a Milano: cerimonie in piazza Duomo, visite gratuite a Palazzo Marino e concerti delle bande militari. Tutte le iniziative del Comune per il 2 giugno. #Milano #eventi #Lomb ... 🔗Come scrive lamilano.it

L'estate del Teatro Regio alla Corte d'Onore a Palazzo Reale - (ANSA) - TORINO, 26 MAG - Dal 2 al 24 luglio il Teatro Regio di Torino torna alla Corte d'Onore di Palazzo Reale per l'appuntamento estivo "La meglio gioventù in concerto", la rassegna musicale dedica ... 🔗Segnala msn.com

"Masaniello" in scena al Cortile d’Onore di Palazzo Reale Napoli - Masaniello non è solo un personaggio storico, ma un simbolo, che incarna il conflitto eterno tra potere e giustizia, tra governanti e governati. Rappresentarlo a teatro, ieri come oggi, significa ... 🔗Lo riporta napolitoday.it

Palazzo Marino - Cortile d’Onore e Loggiato d’Onore