Nek racconta la sua vita tra musica e passione per la campagna

Nek si svela in un viaggio emozionante tra note musicali e la bellezza della vita rurale. In questo articolo, esploriamo il suo legame profondo con la famiglia, le sfide affrontate e il suo amore per una vita autentica e semplice. Scopri il lato intimo di un artista che sa coniugare la passione per la musica con il fascino della campagna su Donne Magazine.

Scopriamo il lato intimo di Nek, tra famiglia, incidenti e amori per la vita semplice. Nek: la vita semplice e le passioni di un artista autentico su Donne Magazine... 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Nek racconta la sua vita tra musica e passione per la campagna

Le notizie più recenti da fonti esterne

Festival della tv: NEK con Luca De Gennaro > Cultura & Cinema in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Nek: «Il mio cuore è in campagna, il successo non mi ha cambiato»; Nek: la vita tra musica, famiglia e amore per la campagna. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nek: la vita tra musica, famiglia e amore per la campagna - Nek, artista di 53 anni, vive serenamente a Sassuolo con la moglie Patrizia e le figlie Martina e Beatrice, coltivando la passione per la musica e il lavoro manuale in campagna. 🔗Scrive ecodelcinema.com

Il cantante Nek spiega perché è rimasto a vivere a Sassuolo nella casa comprata con i primi soldi guadagnati - Per l’artista 53enne è meglio un trattore di una Ferrari: “E’ la mia passione, senza dubbio. Mi dà soddisfazione. Il mio passatempo preferito è guidarlo”. Se lo è regalato con i primi soldi guadagnati ... 🔗Riporta gossip.it

Nek: «Mi ferii con una motosega e Sting poi mi fece la predica. Mi piacerebbe essere come Gianni Morandi» - Il musicista e cantautore racconta: «Vincenzo Mollica mi fu vicino in un momento di difficoltà. Lucio Dalla mi chiamava Nekkino» ... 🔗Si legge su msn.com

Nek racconta “a mani nude” l’incidente in cui ha quasi perso la mano