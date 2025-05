Nek direttore del Carlino per un giorno | Poche parole per emozionare il giornale come una canzone

Nek, il celebre cantautore, ha vissuto un’esperienza insolita come direttore del Carloino per un giorno, dimostrando che musica e giornalismo condividono il potere di emozionare con poche parole. Tra note e parole, ha sottolineato come entrambi i mondi abbiano il privilegio di toccare il cuore in pochi istanti.

Bologna, 29 maggio 2025 – “Credo che, in fondo, la musica e il giornalismo si assomiglino: io ho il limite della metrica, voi delle battute, ma entrambi dobbiamo emozionare e dire molto con poco. Io in tre minuti di canzone, voi in un articolo ”. Con queste parole Nek – all’anagrafe Filippo Neviani – ha commentato una giornata in cui musica e giornalismo si sono riunire nella sua figura: ieri, infatti, è stato direttore per un giorno de il Resto del Carlino (foto), un ritorno dieci anni dopo la sua precedente visita nel 2015. La giornata si è aperta con la partecipazione alla riunione del QN, dove ha incontrato la direttrice Agnese Pini e salutato tutta la redazione, prima di proseguire con un giro tra gli archivi e un momento dedicato alle domande che i lettori e fan avevano inviato per lui al Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nek direttore del Carlino per un giorno: “Poche parole per emozionare, il giornale come una canzone”

