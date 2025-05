Nek direttore del Carlino per un giorno | il video della giornata

Nek, il noto cantautore, è diventato direttore del Carlino per un giorno, partecipando così alle celebrazioni per il 140° anniversario del prestigioso giornale. Dieci anni dopo la sua visita del 2015, l'artista ha condiviso momenti indimenticabili in un video che documenta questa esperienza unica, unendo musica e giornalismo in un evento celebrativo carico di significato.

Il cantautore ha partecipato all'iniziativa per i 140 anni del giornale: un ritorno dieci anni dopo la sua precedente visita nel 2015. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nek direttore del Carlino per un giorno: il video della giornata

Spadolini e il Carlino, direttore per 13 anni. Il suo insegnamento: “Il giornale è coscienza” - Giovanni Spadolini, direttore de "Il Resto del Carlino" dal 1955 al 1968, ha incarnato l'ideale di un giornale come "coscienza". 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Lascia la tua domanda per Nek, direttore per un giorno per i 140 anni del Resto del Carlino; Nek direttore per un giorno nei 140 anni del 'Resto del Carlino': progetto che unisce musica, giornalismo e territorio; Nek torna al Resto del Carlino come direttore per un giorno; Oggi Nek direttore per un giorno: lo spartito è tutto per lui. 🔗Cosa riportano altre fonti

140 anni del Resto del Carlino, Nek direttore per un giorno - Proseguono le celebrazioni per i 140 anni de il Resto del Carlino con il secondo appuntamento dell'iniziativa 'Direttore per un Giorno'. (ANSA) ... 🔗Segnala msn.com

Lascia la tua domanda per Nek, direttore per un giorno per i 140 anni del Resto del Carlino - Dentro la notizia, con lo sguardo del protagonista. Mercoledì 28 maggio sarà il cantautore a guidare simbolicamente la redazione del quotidiano, dieci anni dopo la sua prima esperienza nel ruolo. I le ... 🔗Si legge su msn.com

Direttore per un giorno: lo spartito è tutto per Nek, inviate le vostre domande - Mercoledì il cantautore in redazione per dare la sua impronta al giornale. Nel 2015, per i 130 anni del nostro quotidiano, aveva debuttato nello stesso ruolo. “Tornare è emozionante, il Carlino ha avu ... 🔗Riporta msn.com

Antonio Patuelli è 'Direttore per un giorno' del Carlino