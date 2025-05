Nek | Continuo a vivere a Sassuolo con i primi guadagni mi sono comprato un trattore Quando mi sono ferito con la motosega Sting mi ha sgridato

Nonostante una carriera di successo che abbraccia oltre tre decenni, con dieci milioni di dischi venduti e un tour in arrivo, Nek trova la gioia più autentica nella semplicità della vita contadina a Sassuolo. Tra aneddoti curiosi, come l’incidente con la motosega che attirò le reprimende di Sting, l’artista svela un lato inedito di sé: l’amore per la natura e il lavoro dell'orto.

Cinquantatré anni, 33 di carriera, dieci milioni di dischi venduti e un tour in arrivo, per Nek il piacere più grande resta coltivare l’orto. Anche se una volta si ferì con una motosega e Sting lo sgridò. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nek: «Continuo a vivere a Sassuolo, con i primi guadagni mi sono comprato un trattore. Quando mi sono ferito con la motosega, Sting mi ha sgridato»

“Sting mi ha sgridato perché mi sono fatto male alla mano usando una motosega, mi ha detto ‘sei pazzo’. Lucio Dalla mi disse, ‘per avere successo bisogna soffrire'”: parla Nek - In un'intervista al Corriere della Sera, Nek riflette sulla sua vita e carriera, tra aneddoti personali e saggi consigli ricevuti da artisti come Sting e Lucio Dalla. 🔗continua a leggere

