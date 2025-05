Negoziati Russia-Ucraina | proposta data e luogo per incontro sul cessate il fuoco

I recenti sviluppi nei negoziati tra Russia e Ucraina hanno portato a una proposta concreta da parte del capo delegazione russo, Vladimir Medinsky. Durante un colloquio telefonico con il ministro della Difesa ucraino, Rustam Umerov, è stata discussa una data e un luogo specifici per un nuovo incontro volto a raggiungere un cessate il fuoco e facilitare lo scambio di memoranda.

Il capo delegazione russo per i negoziati con Kiev, Vladimir Medinsky, ha confermato di aver avuto un colloquio telefonico con quello ucraino, il ministro della Difesa Rustam Umerov, durante la quale ha proposto "una data e un luogo precisi" per un nuovo incontro e lo scambio dei rispettivi memorandum. "Lì, proprio sul posto, siamo pronti ad avviare una discussione sostanziale su ciascuno dei punti di un accordo per un futuro cessate il fuoco ", ha aggiunto Medinsky, citato da Ria Novosti. Il negoziatore ha sottolineato che è stato lui a telefonare a Umerov, e non viceversa, come affermato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ucraina: Lavrov, presto data nuovo round negoziati Mosca-Kiev - Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha annunciato che la data del prossimo round di negoziati tra Russia e Ucraina sarĂ comunicata a breve. 🔗continua a leggere

