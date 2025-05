' Ndrangheta in Lombardia | il territorio lecchese sempre nel mirino delle cosche

L'analisi della 'ndrangheta in Lombardia, con particolare focus sulla provincia di Lecco, svela un quadro allarmante di infiltrazione mafiosa. Non un fenomeno isolato, ma una realtà radicata sin dagli anni Ottanta, come evidenziato dalla relazione semestrale 2024 della Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Questo articolo esplora le dinamiche e l'impatto della criminalità organizzata nel territorio lecchese, un'area sempre più nel mirino delle cosche.

La presenza della 'ndrangheta nella provincia di Lecco non rappresenta un fenomeno episodico, ma una realtà consolidata che affonda le sue radici negli anni Ottanta del secolo scorso. I dati emersi dalla relazione semestrale 2024 della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) confermano come il... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - 'Ndrangheta in Lombardia: il territorio lecchese sempre nel mirino delle cosche

Ulteriori approfondimenti disponibili online

'Ndrangheta in Lombardia: il territorio lecchese sempre nel mirino delle cosche. 🔗Se ne parla anche su altri siti

'Ndrangheta in Lombardia, arresti anche nel lecchese - Figurano anche tre soggetti legati al nostro territorio, nell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia - Direzione Distrettuale Antimafia, di cui si è data notizia quest'oggi. 🔗Da casateonline.it

‘Ndrangheta: i dettagli dell’indagine tra lecchese e comasco - Le tre articolazioni mafiose colpite dall’operazione odierna sono: • il “Locale” di ‘ndrangheta ... le Locali della Lombardia, a quelle di riferimento in territorio calabrese; d. 🔗Scrive lecconotizie.com

‘Ndrangheta, il potere delle “vecchie” cosche di Lecco e il narcotraffico gestito dal sottoscala a Monza - MILANO Cocaina, hashish e marijuana: sostanza stupefacente trattata in quantità ingenti nell’ambito di un vasto traffico capeggiato da soggetti già noti e appartenenti alla ‘ndrangheta calabrese, e ... 🔗Scrive corrieredellacalabria.it

La 'ndrangheta a Lecco non ha mai smesso di fare affari