' Ndrangheta dominante in Lombardia E punta su appalti e servizi

Le imprese delle cosche offrono servizi a prezzi irrisori. L'anno scorso emessi 50 provvedimenti interdittivi...

L'omicidio a Cernusco sul Naviglio del 4 settembre scorso, in cui per mano del capo ultras Andrea Beretta perse la vita a 36 anni il pregiudicato ed esponente della cosca reggina dei Bello ...

A livello nazionale, ne circola sempre di più e il protagonista di questo giro si chiama 'ndrangheta. A dominare il traffico italiano degli stupefacenti in Lombardia è la 'ndrangheta.

Trenta arresti tra la Lombardia, il Piemonte e la Calabria certificano lo strapotere della 'ndrangheta nel mercato del traffico di stupefacenti. L'indagine condotta dagli investigatori del ...