NBA Playoff 2025 Indiana supera ancora i Knicks e si porta ad una vittoria dalle Finals

Nella notte dei playoff NBA 2025, gli Indiana Pacers continuano la loro corsa verso la gloria, superando nuovamente i New York Knicks in gara-4. Con questa vittoria, i Pacers si avvicinano a un passo dalle finali, dimostrando il loro valore in una stagione ricca di sorprese. I riflettori ora si puntano sulle semifinali di Conference, dove ogni partita potrebbe stravolgere le ambizioni di titolo delle squadre coinvolte.

Proseguono con le finali di Western ed Eastern Conference i Playoff NBA 2025. Ci si avvicina alle partite decisive, che potrebbero regalare alle squadre il titolo tanto sognato. Nella notte è andata in scena gara-4 tra gli Indiana Pacers, autentica sorpresa di questa stagione, ed i New York Knicks, capaci di eliminare dal torneo i Boston Celtics, vincitori del 2024. Il match di questa notte è stato conquistato dagli Indiana Pacers che, in casa, hanno superato i Knicks con il punteggio di 130-121. La serie ora recita un 3-1 netto per i Pacers, ad una vittoria dalle Finals che mancano dal 2000. Gara-5, che potrebbe essere già decisiva, si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì in un Madison Square Garden che sarà tutto dalla parte di New York... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA Playoff 2025, Indiana supera ancora i Knicks e si porta ad una vittoria dalle Finals

Ne parlano su altre fonti

Playoffs NBA 2025 - Finali di Conference: programma, orari, classifiche, tutti i risultati e dove guardare le partite in diretta tv · Basket; Towns non ci sta! New York rimonta da -20 e riapre la serie con Indiana; Playoff NBA, risultati della notte: Indiana sbanca New York e vince gara-1 all’overtime; Playoff NBA, risultati: 22 maggio 2025 - Spettacolo a New York: Indiana vince all'overtime e si prende gara-1. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Playoff NBA 2025 | Finali di Conference: Thunder e Pacers vanno sul 3-1 - La Post-season della NBA raccontata passo passo by numbers. Nella serata di domenica 18 maggio la vittoria di Oklahoma City su Denver in gara 7 completa il lotto delle squadre qualificate alle Finals. 🔗Scrive pianetabasket.com

NBA Playoff 2025, Indiana supera ancora i Knicks e si porta ad una vittoria dalle Finals - Proseguono con le finali di Western ed Eastern Conference i Playoff NBA 2025. Ci si avvicina alle partite decisive, che potrebbero regalare alle squadre ... 🔗Come scrive oasport.it

Haliburton stellare, Indiana batte ancora New York ed è a un passo dalle Finals - Il play dei Pacers protagonista in gara-4 con 32 punti, i Knicks ora sono sotto 1-3. Giovedì gara-5 al Madison Square Garden ... 🔗Segnala gazzetta.it

New York Knicks vs Indiana Pacers Full Game 4 Highlights - May 27, 2025 | NBA Playoffs