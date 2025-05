Navigazione Laghi | accesso diretto a bordo e pagamento contactless

Da oggi, i passeggeri dei battelli sui laghi di Como, Garda e Maggiore possono approfittare di una nuova modalità di acquisto del titolo di viaggio. Grazie alla tecnologia di pagamento contactless EMV, è possibile accedere direttamente a bordo senza il bisogno di fare la fila, rendendo la navigazione ancora più comoda e veloce. Scopri i dettagli di questa innovazione!

Al via da oggi una nuova modalità di acquisto del titolo di viaggio per l’utilizzo dei battelli del servizio pubblico di linea sui laghi di Como, Garda e Maggiore attraverso la tecnologia di pagamento contactless EMV. La novità riguarda dunque i (tantissimi) passeggeri che utilizzano battelli e... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Navigazione Laghi: accesso diretto a bordo e pagamento contactless

