Navi cinesi in movimento Pechino chiude le rotte | ecco dove può esplodere la tensione

L'escalation delle tensioni nel Mar Cinese Orientale si intensifica dopo che Pechino ha unilateralmente dichiarato zone interdette alla navigazione, suscitando l'allerta della Corea del Sud. Le recenti manovre navali cinesi pongono interrogativi sulla stabilità della regione e sul potenziale di conflitto, rendendo cruciale monitorare gli sviluppi e le reazioni delle nazioni coinvolte.

La Corea del Sud ha espresso preoccupazione per la dichiarazione unilaterale di Pechino di annunciare "zone interdette alla navigazione" nelle acque contese tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Navi cinesi in movimento, Pechino chiude le rotte: ecco dove può esplodere la tensione

Taiwan, 36 aerei e 8 navi militari di Pechino intorno all'isola in 24 ore, dispiegati sistemi missilistici costieri per "monitorare attività cinesi" - VIDEO - Taipei ha attivato la sua flotta aerea e navale in risposta alle crescenti tensioni nelle acque circostanti l'isola. 🔗continua a leggere

