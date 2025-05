Nato Rutte | sì all’obiettivo del 5% del Pil per la difesa

Al vertice Nato di giugno all’Aia, il segretario generale Mark Rutte ha annunciato l'intenzione di fissare una nuova soglia di spesa per la difesa, portandola al 5% del Pil. Questa proposta riflette la crescente esigenza di rafforzare la sicurezza collettiva in un contesto geopolitico sempre più complesso. La decisione è attesa con interesse e discussioni tra i membri dell'alleanza.

Roma, 28 maggio 2025 – I Paesi della Nato si stanno muovendo verso l’adozione di una nuova soglia di spesa per la difesa pari al 5% del Pil, ha annunciato lunedì scorso il segretario generale Mark Rutte, riferendosi al vertice Nato di giugno all’Aia. “Presumo che all’Aia concorderemo un obiettivo di spesa per la difesa più elevato, pari al 5% in totale”, ha dichiarato Rutte durante una conferenza stampa all’Assemblea parlamentare della Nato a Dayton negli Stati Uniti, lo scorso 26 maggio. L’invito di Rutte giunge in risposta alle continue pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che all’inizio dell’anno ha chiesto agli alleati della Nato un aumento significativo dei bilanci per la difesa, sotto la minaccia di perdere la protezione statunitense... 🔗 Leggi su Quotidiano.net