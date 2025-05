Nascondevano la cocaina con le calamite | arrestati tre pusher la droga trovata in una aiuola

Tre pusher albanesi sono stati arrestati a Pesaro per traffico di cocaina, occultata con astuzze magnetiche in una aiuola. La scoperta della droga ha portato all'udienza di convalida in carcere a Villa Fastiggi. La tecnica ingegnosa utilizzata per nascondere la sostanza stupefacente mette in luce l’astuzia dei trafficanti nel tentativo di eludere le forze dell'ordine.

PESARO Nascondevano la cocaina in un astuccio con la tecnica della calamita, arrestati tre ragazzi albanesi. Ieri mattina l?udienza di convalida in carcere a Villa Fastiggi a Pesaro per due...

