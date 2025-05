Nasce l’Aetna Cup | oltre 2500 atleti in gara tra sport inclusione e turismo

Oggi a Catania è stata presentata la prima edizione dell’Aetna Cup, un grande evento sportivo multidisciplinare che coinvolgerà oltre 2.500 atleti tra sport, inclusione e turismo. Dal 30 maggio al 2 giugno, questa manifestazione promette di unire passione e diversità in un’atmosfera di festa e mobilitazione sociale.

È stata presentata stamattina, nella Sala Riunioni del Coni di Catania, la prima edizione dell'Aetna Cup, evento sportivo multidisciplinare promosso da Csain (Centri Sportivi Aziendali e Industriali). La manifestazione, in programma dal 30 maggio al 2 giugno, vedrà la partecipazione di oltre 2500.

